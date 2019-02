Telesur participeert in nieuw platform voor e-payment in Suriname

PARAMARIBO – Met de oprichting van NV Uni5Pay+ Platform Suriname (UPPS) wordt binnenkort voor alle Surinamers online betalen mogelijk. Overal waar mobiel internet-bereik is, kan gebruik worden gemaakt van een betaalapp. UPPS is een samenwerking van de Southern Commercial Bank (SCB), de Surinaamse Post Spaarbank (SPBS) en Telesur. De oprichtingsceremonie en demonstratie van de zeer gebruiksvriendelijke app vonden zaterdag plaats in restaurant Spice Quest.

UPPS zal gebruik maken van de technologie van Union Pay, de Chinese tegenhanger van Visa, Mastercard en American Express. Union Pay wordt wereldwijd al in 175 landen in alle werelddelen als creditcard geaccepteerd. Ook steeds meer vermaarde internationale webwinkels omarmen Union Pay. In Suriname zal voor deze betaalmogelijkheid ‘Uni5Pay+’ als branding worden gebruikt. Over enkele maanden is de officiële introductie. “Hiermee wordt e-payment voor iedereen in Suriname toegankelijk met alle mogelijkheden, in binnen- en in buitenland”, verzekert SPBS-directeur Ginmardo Kromosoeto.

Geheel Suriname

Partner SCB heeft de Union Pay-licentie voor Suriname en het Caribisch Gebied. “Hiermee kanSuriname een financiële hub worden voor het Caribisch Gebied. We nemen daarbij ook de Chinesemunteenheid mee, wat voor veel verlichting zal zorgen.” SPBS is mede- initiatiefnemer vanwege haar ervaring met de Moni Karta, een debetkaart waarvan ook binnenlandbewoners gebruik maken.“UPPS moet het platform worden waarbij alle betalingsverkeer via elektronische weg mogelijk is. Wij willen het gehele landschap van Suriname coveren.”

e-Suriname-visie

Daarom is gekozen voor Telesur als derde partner vanwege haar nieuwe breedbandnetwerk. Ook heeft Telesur het gehele binnenland ontsloten met 4G mobiel internet. “In het kader van onze

e- Suriname-visie is e- payment een motor om deze visie goed op gang te krijgen”, zegt Telesur-directeur Mike Antonius. “Door deelneming in UPPS geven wij hieraan invulling. Wij zorgen voor de connectivity en ICT-toepassingen, maar ook creëren we de mogelijkheid om opbrengsten voorTelesur te genereren.”

Prepaid en openbaar vervoer

In Suriname zal worden begonnen met prepaid Uni5Pay+ -betaalkaarten. Deze zullen net als belkaarten onder meer in supermarkten elektronisch kunnen worden opgewaardeerd.

Winkeliers die zich aansluiten krijgen een pinapparaat die de betaalkaarten ‘contactloos’ scant voor betalingen en opwaarderingen. Ook zullen scans in alle bussen van de NVB worden geïnstalleerd, waardoor tevens ermee betaald kan worden in het openbaar vervoer.

e- Portemonnee

Door middel van een app zullen ook met een smartphone betalingen kunnen worden verricht. Hiermee wordt de ‘mobile wallet’ in Suriname geïntroduceerd. Met de elektronische portemonnee zijn betalingen mogelijk zowel van particulier tot zakelijk (P2B) als particulier tot particulier (P2P).

In een later stadium zal de Uni5Pay+ -betaalkaart aan een bankrekening gekoppeld kunnen worden.“De betaalkaart staat open voor alle banken en andere instellingen die daarop ook hun eigen branding kunnen toepassen”, zegt Kromosoeto.

Betaalbaar bankieren

Larry Chong, oprichter van de SCB, zegt over dit initiatief: “Voor ons is het niets anders dan financiële inclusiviteit voor een ieder bewerkstelligen. Dat was ook de intentie toen ik de bank in 2011 startte. Voor de micro- economie wordt Uni5Pay van groot belang want de drempels bij traditionele banken zijn te hoog. Met ons systeem wordt bankieren voor iedereen mogelijk en betaalbaar.”