Nederlandse vakantieganger slachtoffer van brute roofoverval in Suriname

PARAMARIBO, 4 feb – Een Nederlandse vrouw, die op vakantie is in Suriname, is afgelopen weekend samen met twee anderen beschoten bij een roofoverval op een woning aan de Magentaweg. De vrouw was op visite en zat zaterdagavond samen met de woningeigenaar en haar schoondochter op het balkon toen twee gewapende rovers het erf oprenden en terstond het vuur openden.

Een camera bij de buren registreerde dat de rovers tot 2 keer toe langs het huis liepen en vervolgens schietend het erf en huis inrenden. Bij de beschieting raakte de woningeigenaar gewond aan zijn been. De vrouw uit Nederland liep een in- en uitschot op aan haar buikstreek en haar schoondochter is beschoten aan haar been.

De drie slachtoffers werden per eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp vervoerd en zijn ter observatie opgenomen. Zij verkeren allemaal buiten levensgevaar aldus Dagblad Suriname.

De camerabeelden zijn online geplaatst en er wordt gezocht naar de twee rovers: