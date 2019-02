‘Surinaamse steun tekent isolement Maduro’

[INGEZONDEN, 3 feb] – De CNN correspondent in Caracas heeft in zijn verslag van 2 februari in CNN Newsroom de steun van ‘kleine landen als Suriname’ aangehaald als teken van het regionaal en internationaal isolement van het regime van Maduro. De regering Bouterse heeft tijdens de stemmingen op de vergaderingen van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) met een handvol landjes gestemd voor erkenning van de frauduleuze verkiezing van Maduro.

Zij heeft geweigerd met de grote meerderheid van Amerikaanse staten mee te stemmen tegen de aanslag op de democratie door Maduro. Ook heeft zij afgezien van de optie van het onthouden van stemmen. In mijn rubriek Contrapunt in de Ware Tijd heb ik in de editie van 2 februari gedocumenteerd aangegeven waarom Bouterse internationaal, Suriname heeft verbonden aan een dictatoriaal, bankroet regime, dat een verlengstuk is van Poetin: het autoritaire regime van Chávez heeft in 2010 de verkiezingscampagne van Bouterse heimelijk financieel en politiek gesteund.

De ironie: Onder het mom van ‘niet inmenging in binnenlandse aangelegenheden’ steunt Bouterse nu Maduro, terwijl Bouterse zijn macht mede dankt aan de Venezolaanse inmenging in de Surinaamse verkiezingen. Dat de internationale associatie met een verwerpelijk, failliet regime het imago van Suriname ernstig schaadt, is zeer slecht nieuws voor de Surinaamse economie en statuur. De gezamenlijke oppositie heeft de regering dan ook opgeroepen afstand te nemen van Maduro.

Theo Para