SLM maakt eerste lijnvlucht met ‘nieuwe’ Boeing 737-752 vanuit Suriname

PARAMARIBO, 3 feb – De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij SLM heeft haar eerste lijnvlucht gemaakt met haar ‘nieuwe’ Boeing 737-752 met registratienummer PZ-TCT. De PY730 vertrok vandaag vanuit Suriname via Trinidad naar Curaçao en kwam later op de dag terug. Op de foto de aankomst van PY729 vanmiddag om 16.35u te Zanderij.

Deze nieuwe kist van de SLM is een 14 jaar oude Boeing die wordt geleasd van de Mexicaanse luchtvaartmaatschappij Aeroméxico. In december 2018 kwam het vliegtuig, dat wordt ingezet op de regionale routes van de SLM, aan in Suriname.

Bekijk ook een filmpje van de aankomst: