Reeds vijf doden door griepvirus in Suriname

PARAMARIBO, 3 feb – Verontrustend nieuws uit Suriname. Het griepvirus heeft reeds vijf levens geëist in Suriname. Dat heeft minister Antoine Elias van Volksgezondheid bevestigt tegenover Starnieuws. De vijf personen zijn de afgelopen dagen overleden aan ernstige verschijnselen, veroorzaakt door het welbekende influenza A H1N1 virus oftewel de Mexicaanse griep.

Starnieuws schrijft dat de situatie volgens de bewindsman nauwkeurig in de gaten wordt gehouden. Hij zal met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO/PAHO afstemmen over het vaccineren van kwetsbare groepen, onder wie ouderen. De risicogroepen zijn: ouderen, mensen met een chronische ziekte, hart- en longklachten.

H1N1 is een subtype van het griepvirus Influenza A. H1N1 heeft verschillende subtypes, inclusief het type dat de Spaanse griep veroorzaakte rond 1918 en wereldwijd miljoenen slachtoffers maakte. Dit type is inmiddels in het wild uitgestorven. Ook de Mexicaanse griep uit 2009 lijkt veroorzaakt te zijn door een combinatie van verschillende H1N1-stammen. Van oorsprong is het virus een vogelgriepvirus. Daarnaast is er een aantal varianten die een mildere griep bij mensen veroorzaken. Virussen van dit type zijn ook verantwoordelijk voor uitbreken van de varkensgriep.