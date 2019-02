Politie Suriname houdt nog 5 mannen in Nickerie aan in mega drugszaak

PARAMARIBO, 3 feb – In verband met de onderschepping van de grote partij cocaine, tussen zakken met rijst in een zeecontainer op de Jules Sedney Haven, zijn nog eens vijf mensen aangehouden. Dat heeft de politie in Suriname zaterdag bekend gemaakt.

Volgens een kort bericht van het Korps Politie Suriname, gaat het om mannen die in Nickerie werden opgespoord, aangehouden en in verzekering gesteld. De politie komt later met meer informatie.

In deze zaak zitten nu 13 mensen vast. Afgelopen week werden twee inklaarders die vast zaten vrij gelaten.