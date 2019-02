Auto uit het water getakeld na dodelijk verkeersongeluk op Highway in Suriname

PARAMARIBO, 3 feb – Dit is over van de auto die vannacht betrokken was bij een aanrijding op Highway in Suriname. De personenauto, vermoedelijk een Toyota Mark X, zou met een pick-up in botsing zijn gekomen. Daarbij zou de personenauto over de kop zijn gegaan en omgekeerd in het water terecht zijn gekomen.

De personenauto werd na het ongeluk uit het water getakeld en afgevoerd. Op de foto is de staat van de auto te zien na het ongeluk. Één persoon zou daarbij het leven hebben gelaten. Het is nog niet duidelijk in welke auto deze persoon zat.

Ook word er gesproken van drie gewonden. Er is echter nog geen officieel bericht van het Korps Politie Suriname beschikbaar, waardoor nadere informatie nu nog ontbreekt. Later meer.