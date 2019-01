Nieuw navigatieapparatuur op luchthaven Suriname voor veiligheid in vliegverkeer

PARAMARIBO, 30 jan – De internationale luchthaven van Suriname heeft deze week nieuw navigatieapparatuur in gebruik genomen. Het oud systeem dateert van de jaren ’80 en functioneerde sinds 2010 niet optimaal. Vervanging van apparatuur was dus noodzakelijk om de veiligheid in het operationele vliegverkeer te waarborgen. De installatie van het totale systeem was sinds december 2018 rond, maar de luchtvaartdienst zat in het proces van monitoring en het wegwerken van kinderziektes.

De apparatuur die in werking is gegaan, bestaat uit verschillende componenten, zoals Very High Frequency Omnidirectional Range (VOR). Dit zorgt voor de precieze positionering van de internationale luchthaven voor het totaal vliegverkeer. Distance Measuring Equipment en het populaire Instrument Landings Systeem (ILS), het ILS-systeem zorgt voor de veilige landing op de internationale luchthaven tijdens de nachtelijke uren en slecht weer.

Overigens is het voor het eerst in de geschiedenis zo dat de installatie en het volledige onderhoud van deze belangrijke infrastructuur, in Surinaamse handen ligt. Functionarissen van de CNS-afdeling van de luchtvaartdienst zijn zes weken lang getraind in de USA, Kansas. Hier hebben zij bij de fabrikant, kennis opgedaan in volledige installatie en volledig onderhoud van het systeem. Na de training te hebben doorlopen hebben deze Surinamers onder supervisie van het bedrijf, de installatie zelf uitgevoerd.