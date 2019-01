UTRECHT, 29 jan – Op de Vakantiebeurs in Utrecht kon je deze maand op verschillende manieren kennis maken met Suriname. Een hele speciale manier is via het Surinaams eten. Patrick’s Catering was op de beurs om mensen alvast kennis te laten maken met de Surinaamse keuken.

In deze aflevering van de Radio- en Televisie-special over de Vakantiebeurs in Utrecht, neemt verslaggever Sam Jones een kijkje bij deze enige Surinaamse eetstand op de Vakantiebeurs: