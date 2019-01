2-Remember brengt nieuwe videoclip uit voor nummer ‘Lobi Yu Srefi’

ROTTERDAM, 29 jan – De bekende Surinaams-Nederlandse allround muziekformatie 2-Remember heeft gisteren een nieuwe videoclip uitgebracht voor het nummer ‘Lobi Yu Srefi’. Het nummer staat ook op de CD die de band in december uitbracht. De videoclip is in Suriname opgenomen.

“Onze boodschap is houd van jezelf” aldus de band. “Van jezelf houden is de basis in het leven. Pas daarna kan je relaties met anderen ontwikkelen. Accepteer je gebreken en dat je niet perfect bent. Maar accepteer altijd de liefde die jij bent! Door van jezelf te houden zullen anderen de waarde van jou inzien die jij uitstraalt” is de boodschap bij dit nummer en de clip ‘Lobi Yu Srefi’.

Bekijk de nieuwe videoclip hier: