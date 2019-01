Steven Brunswijk maakt humoristische voorstelling over slavernij met aandacht voor racisme

EINDHOVEN, 28 jan – Op dinsdag 29 januari 2019 gaat de voorstelling ‘Van slaaf tot meester’ van Steven Brunswijk, voorheen bekend als de ‘Braboneger’, in première. In dit humoristisch theaterprogramma over slavernij wil Brunswijk grappen maken met een boodschap zegt hij tegen Dagblad Trouw. Via humor wil hij bewustwording creëren over de slavernij.

In zijn voorstelling besteedt hij ook veel aandacht aan al dan niet verborgen racisme. Zo werpt hij de vraag op: Waarom spreken alle Afrikaanse personages in de tekenfilm ‘The Lion King’ keurig ABN, maar heeft uitgerekend de aap een Surinaams accent?

Volgens Brunswijk is het anno 2019 absoluut nog nodig om een voorstelling te maken over slavernij die 155 jaar geleden eindigde. “Voor de holocaust is veel meer aandacht, terwijl de slavernij langer duurde” aldus Brunswijk. In dit uitgebreid interview met Trouw zegt hij dat hij graag zou zien dat er ook in Nederland een officiële dag komt om de slavernij te herdenken, zoals in Suriname.

De première van de voorstelling ‘Van slaaf tot meester’ is morgen in het Parktheater in Eindhoven.