Politie Suriname: man die ondersteboven opgehangen werd is onschuldig!

PARAMARIBO, 28 jan – De man die zaterdag door buurtbewoners te Beekhuizen mishandeld werd en ondersteboven aan zijn voeten werd opgehangen omdat hij een dief zou zijn, is onschuldig. Dat heeft de Surinaamse politie zojuist gemeld in een officieel bericht. “Uit het politie onderzoek is uit feiten en omstandigheden geen redelijk vermoeden ontstaan dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal” aldus de politie.

De politie is niet te spreken over de actie van de buurtbewoners en noemt het openlijke geweldpleging, een situatie waarin mensen in het openbaar in vereniging geweld plegen tegen een persoon of personen of tegen goederen. De gevangenisstraffen die men opgelegd kan krijgen door de rechter kunnen oplopen tot maximaal 15 jaar en een fikse geldboete. De politie drukt burgers op het hart om bij een burger arrest de verdachte(n) niet te mishandelen maar zo snel mogelijk over te dragen aan de politie.

Na medische behandeling heeft het 38-jarige slachtoffer aangifte gedaan van openlijke geweldpleging. Hij heeft verklaart dat hij door een aantal personen mishandeld is. Dat iemand hem met een hard voorwerp op zijn hoofd heeft geslagen waardoor hij een barst verwonding aan zijn hoofd heeft opgelopen. De politie is bezig met het onderzoek.