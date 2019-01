PARAMARIBO, – De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo heeft zaterdag in de VN-Veiligheidsraad, alle landen opgeroepen een kant te kiezen in de crisis in Venezuela. Suriname had een dag eerder al een besluit genomen en sluit zich niet aan bij OAS lidstaten Bra­zi­lië, Ar­gen­ti­nië, Colum­bia, Chi­li, Canada en de Verenigde Staten die Juan Gu­aidó erkennen als de nieu­we pre­si­dent van Venezuela.

De Veiligheidsraad was zaterdag op verzoek van de Verenigde Staten bijeen nadat Washington en een reeks landen in de regio Guaidó als staatshoofd hadden erkend en er bij president Nicolás Maduro op hadden aangedrongen af te treden.

Voor Suriname is Ni­co­las Ma­du­ro nog steeds de recht­ma­ti­ge pre­si­dent van Ve­ne­zu­e­la, aldus de Surinaamse am­bas­sa­deur bij de OAS Nirmala Badrising tijdens een spoed­ver­ga­de­ring van de OAS. Volgens de Times of Suriname is noch pre­si­dent De­si Bou­ter­se, noch mi­nis­ter Yl­diz Pollack-Beighle van Bui­ten­land­se Za­ken op Su­ri­naams grond­ge­bied inge­gaan op de nu ont­sta­ne con­sti­tu­ti­o­ne­le cri­sis in Ve­ne­zu­e­la, op de er­ken­ning dan wel af­wij­zing van Gu­aidó.

Frankrijk, Spanje, Duitsland en Groot-Brittannië hebben Venezuela een ultimatum gesteld. Deze Europese landen gaan oppositieleider Juan Guaidó te erkennen als president van Venezuela als er in het Zuid-Amerikaanse land binnen een week geen verkiezingen worden uitgeschreven.

Vanavond liet de hoogste militaire diplomaat van Venezuela in Washington, de militair attaché, weten dat hij heeft gebroken met Maduro en dat hij ook de kant kiest van oppositieleider Guaidó. Rusland en China blijven vierkant achter de socialist Maduro staan.