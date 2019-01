‘Save Thalia’ Benefietspektakel in Anthony Nesty Sporthal Suriname

PARAMARIBO, 26 jan – Theater Thalia in Suriname organiseert op 16 februari 2019 een ‘Save Thalia Benefietspektakel’ in de Anthony Nesty Sporthal. De volledige opbrengst gaat naar de renovatie van het theater gebouw. Sinds september vorig jaar is de enige schouwburg van Suriname gesloten wegens renovatiewerkzaamheden. Een werkgroep en een deel van het bestuur van Thalia is druk bezig met de voorbereidingen en planning voor het evenement.

Verschillende Surinaamse topartiesten, toneelgroepen en anderen leveren een bijdrage aan de avond. Enkele namen zijn al bekend zoals: Bryan Muntslag, Trees Ralim, Clifton Braam, Helianthe Redan, Liesbeth Peroti, Rodney Deekman en Nisha Madaran. De toneelgroepen Sambel Trasie en A Sa Go leveren ook een bijdrage. Moira Morroy’s Movement Studio, On stage Performing Arts, ArtLab.sr en Balletschool Marlène idem ditto. Ook de bekende Surinaams-Nederlandse cabaretier Roué Verveer is van de partij.

Thalia wil niet alleen fondsen binnenhalen via crowdfunding, maar schrijft ook verschillende bedrijven aan. Het project omvat verder de organisatie van een loterij en artistieke fundraisingsactiviteiten. Zo zijn er in 2018 onder meer een carwash en een Owru Yari Bakana Fatu gehouden. De renovatiewerkzaamheden zijn al begonnen en het is de bedoeling dat het theater medio maart weer opengaat.

Het Toneelgenootschap Thalia is opgericht op 27 april 1837. Haar theater werd geopend op 20 januari 1840, is een begrip in Suriname en niet weg te denken uit de Surinaamse samenleving. Het is het enige theater in Suriname en het oudste in het Caribische gebied.