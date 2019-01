Kenny B brengt nieuw album ‘Hoe Dan Ook’ uit

TILBURG, 26 jan – De Surinaamse zanger Kenny B heeft gisteren zijn nieuwste album met de titel ‘Hoe Dan Ook’ uitgebracht. Liefde staat centraal in dit nieuwe album van de in Suriname geboren zanger, waarop je zowel Nederlandse als Surinaamse teksten hoort.

De afgelopen maanden heeft Kenny B de singles ‘Sranan Mi No Gwe’, ‘Oh Ja’ en zijn derde single ‘Ik Ben Hier’ met Perle Lama reeds uitgebracht. Het nummer ‘Sranan Mi No Gwe’ is een ode aan Suriname en staat in het land op nummer 1 in de hitlijsten.

In al deze nieuwe songs laat hij zich weer van zijn zonnigste kant zien. Tijdens zijn voorjaarstour kun je dan ook, behalve alle hits, een flink dosis nieuwe Kenny B muziek verwachten zegt hij: