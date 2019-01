Eerste geval van Dengue in Suriname; overheid geeft ‘Dengue alert’

PARAMARIBO, 26 jan – Na recente Dengue uitbraken op Trinidad, Guyana en Jamaica is nu ook het eer­ste geval van Dengue in Suriname ge­re­gi­streerd en heeft de overheid van Suriname een ‘Dengue Alert’ uitgegeven. In wel­ke om­ge­ving die persoon geregistreerd is wil het mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid in Suriname niet bekend maken, omdat dat voor pa­niek kan zor­gen bin­nen de sa­men­le­ving. Dat zegt een voorlichter van het ministerie tegen dagblad Times of Suriname.

Hij geeft ver­der aan dat er di­rect met in­sec­ti­ci­de ge­spo­ten is van­af 100 me­ter ver­wij­derd in de om­ge­ving waar de per­soon den­gue heeft op­ge­lo­pen. Ver­der is ook op de po­li met in­sec­ti­ci­de ge­spo­ten. Hoe­wel Su­ri­na­me nog geen last van een epi­de­mie on­der­vindt, moeten de bur­gers wel alert zijn, aldus de voorlichter.

Het uitgegeven ‘Dengue Alert‘ van de overheid komt op aanwijzing van de Caribbean Public Health Agency (CARPHA). Die adviseert landen om hun maatregelen tot het voorkomen, vermenigvuldigen en verspreiding van de muskiet te verhogen om zodoende transmissie van de ziekten te voorkomen.

Volksgezondheid roept daarom de burgerij op, ervoor te zorgen deze muskiet niet de kans te geven om vrij te kunnen broeden. Het ministerie adviseert om muskieten broedplaatsen (waterhoudende voorwerpen) in en rondom het huis op te ruimen. Individuen moeten voorkomen dat ze gestoken worden door de muskiet, door onder andere insect repelend te gebruiken en bedekkende kleding te dragen.