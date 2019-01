Collega’s houtbedrijf Suriname omgekomen nadat auto in goud put terecht kwam

PARAMARIBO, – De 19-jarige Jonathan Kowikromo, de 22-jarige Gorgio Gemin en de 38-jarige Ricardo Karsosemito, vader van 3 kinderen, zijn om het leven gekomen nadat de auto waarin ze zaten in een goudput terecht was gekomen. Dit gebeurde waarschijnlijk in het donker op de weg naar Atjonie, ter hoogte van het gebied dat bekend staat als Klein Saramacca, heeft het Korps Politie Suriname zojuist officieel bekend gemaakt. De drie mannen waren collega’s van elkaar en werkzaam bij een houtbedrijf te Brownsweg.

Volgens andere collega’s zouden de drie slachtoffers in de middag van donderdag 24 januari vanuit Brownsweg vertrokken zijn richting Paramaribo. Toen de collega’s naar de stad belden en te horen kregen dat de drie nog niet in Paramaribo waren aangekomen, werd omstreeks 01.00 uur in de ochtend van vrijdag 25 januari een zoektocht gestart naar de drie collega’s.

Omstreeks 09.00 uur in de morgen van vrijdag 25 januari werden persoonlijke spullen van de slachtoffers drijvend op het water van een goud put langs de weg naar Atjonie ontdekt. De politie kreeg rond 09.45 uur de melding over het ongeval binnen. Toen zij zich begaf naar de plek, trof zijn een personenauto aan die voor de komst van de brandweer door een ander voertuig uit een goud put was getrokken. In het voertuig werden de drie levenloze lichamen van de mannen aangetroffen. Een filmpje van de drie lichamen staat hier online (schokkend!).

Foto (c) Argill Wreed / Facebook