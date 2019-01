Bekende Surinaamse dichter Shrinivási (92) op Curaçao overleden

PARAMARIBO/WILLEMSTAD, 26 jan – Op Curaçao is vandaag de bekende Surinaamse dichter Shrinivási overleden. Shrinivási, wiens echte naam Martinus Haridat Lutchman is, is 92 jaar oud geworden. Zijn pseudoniem betekent: ‘edele bewoner van Suriname’.

De in 1926 in Suriname geboren onderwijzer wordt wel de ‘dichter van de ontmoeting’ genoemd, omdat hij in zijn werk culturen en mensen samenbrengt. Hij was de eerste dichter die schreef in het Sarnami, de moedertaal van de Hindoestanen in Suriname en Nederland. Hij publiceerde ook enkele gedichten in het Hindi, maar het merendeel van zijn werk is in het Nederlands.

Shrinivási woonde over verschillende periodes buiten Suriname, met name op Curaçao en in Nederland. In 2007 verhuisde hij weer terug naar Curaçao waar hij jarenlang in het onderwijs had gewerkt. Daar was hij aan het werk aan een nieuwe bundel.