VIDEO: Bryan B door in The Knockouts van The Voice of Holland

HILVERSUM, 25 jan – De Surinaamse zanger Bryan B is vanavond doorgegaan in The Knockouts van The Voice of Holland. Bryan veroverde als laatste een stoel in het team van Waylon. Hiervoor vertolkte de in Suriname geboren zanger het nummer ‘Wake Me Up!’ van Avicii. Het was geen gemakkelijke opgave, maar het bleek achteraf een koud kunstje voor de routinier.

De 50-jarige Bryan B(ijlhout) is een soulzanger in hart en nieren en afkomstig uit Suriname. In 2012 werd Bryan B in een klap bekend toen hij als winnaar uit de bus kwam bij het programma ‘The Winner Is…’ én 1 miljoen euro won.

Zeven jaar geleden stond Bryan B voor het eerst op het podium van The voice of Holland, maar toen lukte het hem niet om de coaches te laten draaien. Dit keer is hij vastberaden de coaches te overtuigen van zijn zangtalent en hoopt hij zijn carrière een nieuwe boost geven. Het optreden van Bryan vanavond: