Engelse soulzangeres Joss Stone geeft optreden in Suriname

De Engelse Soulzangeres Joss Stone geeft dit jaar haar eerste concert in Suriname. Dit vindt plaats op 30 januari op het poolterras van Courtyard Marriott Paramaribo. Ze is de hoofdact van het benefietconcert voor ‘The Courtyard Children’s Foundation’.

Het optreden van Joss Stone in Suriname maakt deel uit van het Caribische deel van haar Total World Tour. De tour begon op 17 januari in Cuba. Daarna deed ze Barbados op 20 januari aan en Dominica op 22 januari. Haïti komt op 26 januari aan de beurt en Guyana op 28 januari.

Stone debuteerde in 2003 als 16-jarige met het coveralbum ‘The Soul Sessions’. Daarop volgde ‘Mind, Body & Soul’. De zangeres werd wereldwijd bekend door haar debuutalbum met uitsluitend covers. ‘You Had Me’, ‘Fell In Love With A Boy’ en ‘Super Duper Love’ werden hits.