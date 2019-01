UTRECHT, 24 jan – Of je nou gaat voor de rust of om te feesten, Suriname is het land voor de vakantieganger. Dat bleek op de onlangs gehouden Vakantiebeurs in Utrecht. In onderstaande reportage van de Radio- en Televisie-special over de Vakantiebeurs in Utrecht, praat verslaggever Sam Jones met Melvin Pigot van Peperpot Nature Park en met Stephen Brug van Exotische Reizen Suriname.

