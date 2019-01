Jeannine La Rose wint Musical Award voor beste vrouwelijke bijrol in ‘The Color Purple’

AMSTERDAM, 24 jan – In het RAI Theater in Amsterdam werden gisteravond de Musical Awards 2019 uitgereikt. In de categorie ‘Beste vrouwelijke bijrol’ waren er zes vrouwen genomineerd. De prijs ging uiteindelijk naar de in Suriname geboren actrice Jeannine La Rose. Dit voor haar rol als Sofia in the musical ‘The Color Purple’.

‘The Color Purple’ vertelt het tijdloze levensverhaal van drie zwarte vrouwen in het zuiden van Amerika aan het begin van de 20e eeuw, een tijd waarin slavernij is afgeschaft maar de gevolgen nog sterk voelbaar zijn. Hoofdpersoon Celie leidt een leven dat gedomineerd lijkt door armoede, misbruik en geweld. Maar Celie maakt zich vrij door haar eigenwaarde te vinden en op te komen voor haar persoonlijk geluk. Ze wordt daarbij geholpen door haar schoonzusje Sofia en door Shug Avery, een rondreizende zangeres. Gedrieën staan zij op tegen een eeuwenoud onrecht.