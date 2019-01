Da Bounce Urban Film Festival komt naar Rotterdam

ROTTERDAM, 24 jan – Da Bounce Urban Film Festival (DBUFF) neemt op zaterdag 26 januari 2019 Theater Zuidplein compleet over! Bij DBUFF geniet je een hele dag van fantastische black movies. Hier zie je films die in Nederland vaak (nog) niet in de bioscopen te zien zijn.

Grijp je kans! Daarnaast is er meer dan genoeg te beleven met verdiepende Talks, DJ’s, verrukkelijke Soulfood, RnB Karaoke en meer. Het festival start om 13.00 uur.



Dompel je een hele dag – samen met heel veel andere movie-lovers – onder in de wereld van Urban Film! Het programma loopt door vanaf de middag tot laat in de avond en is aangekleed met vele extra’s. En dat alles in een unieke en bruisende sfeer: mis het niet!

Let op: de films zijn Engels gesproken, zonder ondertiteling.

Zaterdag 26 januari 2019 | v.a. 13.00 uur | Da Bounce Urban Film Festival | dagtickets € 27,50 | losse filmkaartjes € 11,- | Meer informatie via www.theaterzuidplein.nl