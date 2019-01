Motoragent in Suriname betrokken bij aanrijding

PARAMARIBO, – Een motoragent van het Korps Politie Suriname is dinsdagmiddag betrokken geweest bij een aanrijding. Deze vond rond 16.30u plaats op de hoek van de Coesewijnestraat en de Nieuw Weergevondenweg. Wat er precies gebeurde is nog niet bekend.

Op bovenstaande foto’s, die ook via de Facebook groep Verkeers Updates, werden geplaatst is te zien dat de motor op de grond ligt en geraakt lijkt te zijn door een personen auto. De motoragent in kwestie leunt tegen zijn motor aan. Onduidelijk is als hij letsel bij het ongeval heeft opgelopen.

Er is officieel nog niets over het ongeval bekend gemaakt dus later meer.