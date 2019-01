Inzameling om in VS overleden Steven naar Suriname te halen

PARAMARIBO, 23 jan – Op 18 januari jl. overleedt de in de VS woonachtige Surinamer Steven Hooten plotseling aan een hartaanval. Vrienden van hem zijn deze actie op gofund.me begonnen om geld op te halen. Zij willen het ontzielde lichaam van Hooten naar de familie in Suriname sturen voor een waardige begrafenis. Het streven is om vóór vrijdag 25 januari US$10.000 bijeen te hebben, zodat Steven naar huis kan. Op moment van schijven is $6.830 opgehaald dus uw hulp is dringend nodig!

Zijn vrienden zijn bij elkaar gekomen om zijn lichaam te claimen. Zij hebben echter niet voldoende middelen om dat te doen. Het ziekenhuis heeft hen meegedeeld dat zij tot vrijdag de tijd hebben om het lichaam op te eisen. Er wordt een beroep gedaan op de Amerikaans-Surinaamse gemeenschap, vrienden, collega’s en iedereen die bereid is om te helpen Steven Hooten naar Suriname te sturen voor de uitvaart.

Doneren kan hier online via gofund.me. Wie persoonlijk wil doneren, kan ook contact opnemen met Broderick Bakboord (917-645-6253) en Maira Welcome-Burleson (646-363-0614).