Inbraak in kluis van Stichting Oudedagsvoorziening (AOV) in Suriname

PARAMARIBO, – Hedenmorgen is aan de leiding van het ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting, door een medewerker, medegedeeld dat er mogelijk is ingebroken in de kluis van de Stichting Oudedagsvoorziening (AOV). Dat meldt het Nationaal Informatie Instituut in Suriname.

In de desbetreffende kluis worden financiële middelen van de Stichting geborgen. De politie reeds ter plekke voor het politioneel onderzoek. Hoeveel geld er is buitgemaakt is nog niet bekend gemaakt.

Het is niet de eerste keer dat er geld gestolen wordt bij het ministerie van Sociale zaken in Suriname. In oktober vorig jaar kwamen mensen die Algemene Kinderbijslag (AKB) moesten ontvangen in de problemen, doordat er ingebroken was bij de dienst die verantwoordelijk is voor de uitbetaling.