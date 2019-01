Crimesite: ‘Uit Suriname doorgelaten cocaïne in België kwam van bedrijf Oemrawsingh’

AMSTERDAM, 23 jan – De Nederlandse misdaad site Crimesite beweert dat er een verband zou bestaan tussen een in 2018 door de Belgische politie naar Nederland doorgelaten drugstransport vanuit Antwerpen en de vermoorde Surinaamse rijsthandelaar Nitender Oemrawsingh. Dat zou blijken uit het Belgische politiedossier schrijft Crimesite vandaag.

Op 10 oktober 2018 werden in de haven van Antwerpen vijf containers met rijst aangevoerd vanuit het Franse eiland Guadeloupe. Daar waren ze overgeladen nadat ze eerst vanuit Suriname waren verstuurd. Uit het dossier blijkt dat de verzendende partij in Suriname NV Oemrawsingh uit Nickerie was. Er zou 700 tot 800 kilo cocaïne in zitten, aldus de goed geïnformeerde misdaad site.

In de zaak van de onlangs onderschepte drugs op de Nieuwe Haven van Suriname, waar ook Oemrawsingh aan gelinkt wordt, is in de eerste berichtgeving ook Guadeloupe genoemd. Ook werd Oemrawsingh’s naam al eerder genoemd in andere zaken.