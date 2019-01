Auto ramt lijnbus van achter; bestuurder zwaar gewond

PARAMARIBO, 19 jan – Een automobilist in Suriname heeft gistermiddag een lijn­bus van achteren geramd, toen deze langs de zijkant gestopt was om pas­sa­giers uit la­ten uit­stap­pen. De man die niet in het bezit is van een rijbewijs, raakte zwaar gewond. De pas­sa­giers van de bus lie­pen geen let­sel op.

Het ongeluk gebeurde op de Oost-West verbinding in Suriname nabij kilometer 32. De bus kwam van­uit de rich­ting van Meer­zorg en ging richting Stol­k­erts­ij­ver. Het ver­moe­den be­staat dat de au­to­mo­bi­list met ho­ge snel­heid kwam aan­ge­re­den toen hij te­gen de rech­ter­ach­ter­zij­de van de bus aankwam.

De man moest met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden voor medische behandeling. Zijn huidige toestand is niet bekend.