AMSTERDAM, 18 jan – De Vereniging Ons Suriname bestaat vandaag honderd jaar. In deze eeuw had de stichting meerdere functies, van politiek en activistisch tot vooral een opvangnet na de massale komst van Surinamers naar Nederland in de jaren zeventig. Een fototentoonstelling brengt de roerige geschiedenis in beeld.

AT5 ging langs bij de Vereniging Ons Suriname in Amsterdam en maakte de volgende reportage over het honderdjarig bestaan en de expositie:

Expositie in verband met honderdjarig bestaan Vereniging Ons Suriname