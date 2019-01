Deze twee inbrekers zijn door de politie in Suriname neergeschoten

PARAMARIBO, 18 jan – Deze twee inbrekers zijn gisteren door de politie in Suriname neergeschoten, toen ze uit handen van de wetsdienaren probeerden te blijven. Luciano V. alias ‘Kobi’ en Maikel F. raakten gewond door kogels van de politie maar hebben het overleefd. De twee probeerden in te breken in een woning aan de Noordpoolweg.

De politie van regio Midden kreeg op donderdagmiddag 17 januari via het Command Center de melding van een inbraak aan de Noordpoolweg. Buren zagen twee manspersonen uit een blauw gelakt voertuig stappen en richting een woning in de straat lopen. Zij schakelden de politie toen in. Een getuige herkende een van de mannen als te zijn de buurtbewoner Maikel, F. De andere was de bij de politie welbekende inbreker Luciano,V. alias ‘Kobi’.



Beiden gaven geen gehoor gaf aan sommaties om te stoppen met vluchten en negeerden ook waarschuwingsschoten, waardoor er gericht moest worden geschoten aldus de politie.