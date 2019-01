TV: Surinaamse familie uit Den Haag ruilt woonplek met Nederlandse familie uit dorp

HILVERSUM, 17 jan – Vanavond is de eerste aflevering van het nieuwe NTR programma ‘Jouw Stad, Ons Dorp’ te zien op NPO 1. In deze zesdelige serie ruilen echte stedelingen en honkvaste dorpsbewoners van huis en haard. In de eerste aflevering ruilt een Nederlandse familie uit het Brabantse dorp Meeuwen, enige tijd van woonplek met de Surinaamse familie Tojo uit Den Haag.

Het Brabantse dorp Meeuwen is met slechts 700 inwoners een plek vol rust en ruimte. De ideale plek voor inwoners Wilbert, zijn vriendin Petra en haar twee zonen. Het leven in Meeuwen is simpel: met een molen, twee kerken en een dorpshuis dat uitgebaat wordt door Wilbert en Petra is er weinig onrust in het dorp.

Maar dan ruilt de familie enige tijd van woonplek met de Surinaamse familie Tojo uit Den Haag. Vader Jose en zijn vrouw zijn beiden geboren in Suriname en hebben drie dochters. In Den Haag is op een steenworp afstand van alles te beleven. Maar er is ook: drukte, lawaai én een smeltkroes van culturen.

Weten de Brabanders het uit te houden in deze stad die in alles een tegenpool is van wat ze gewend zijn? En hoe bevalt het de Haagse familie in een dorp waar ze de enige zijn met een huidskleur die anders is dan die van de rest? En waar ze voor de dichtstbijzijnde supermarkt 20 minuten moeten rijden?

Kijk vanavond, donderdag 17 januari 2019 om 21.30 uur op NPO 1.