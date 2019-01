Shenseea op eerste internationale Dancehallshow van 2019 in Suriname

PARAMARIBO, 17 jan – De eerste internationale Dancehallshow van 2019 in Suriname is al bekend. Het gaat om het concert van de jonge en veelbelovende half Jamaicaanse en half Koreaanse Dancehall artieste Shenseea uit Jamaica. Dit vindt plaats op 23 februari 2019 in At Live Entertainment Center voorheen Flamboyant Park.



Chinsea Lee, zoals ze officieel heet, maakte haar doorbraak met de song ‘Loodi’ een samenwerking met de Jamaicaanse Dancehall-ster Vybz Kartel. Het nummer was goed voor 20 miljoen views op YouTube (onder). Shenseea heeft ook een song met Sean Paul opgenomen. Verder leverde ze een bijdrage aan het album ‘Liberation’ van Christina Aguilera in de song Right Moves.

Shenseea geniet veel bekendheid in Suriname, vooral onder de jongeren. Dit heeft ze danken aan hits als ‘Hard Drive’, ‘Nothing Dem Nuh Have Ova Mi’, ‘Love I Got For U’, ‘Pon Mi’. In het voorprogramma staan de lokale acts Psycho, Cyriel & the More Love Band, Damaru & The Love Messengers en de Dj’s Dannyplay en Archa.

Shenseea – Loodi ft. Vybz Kartel