Lamborghini Urus aangekomen in Suriname

PARAMARIBO, 17 jan – Het was het gesprek van de dag vandaag op social media: de komst van de Lamborghini Urus in Suriname. Normaal gezien is een Lamborghini niet echt handig in Suriname, maar deze uitvoering -de Lambo terreinwagen oftewel SUV- is perfect voor de wegen van Suriname!

De auto, die nieuw in Europa zeker 250.000 euro kost, werd vandaag ingeklaard en is afkomstig uit Miami. Hij werd daarna rijdend zonder kenteken gezien in het centrum van Paramaribo en flink gefotografeerd. Één foto was wel heel speciaal en wel die waarbij de auto voor een groot uithangbord van YOKOHAMA staat.

Het is overigens niet de eerste Ursus in Suriname volgens sommigen. Er zou al een grijze rondrijden.