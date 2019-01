‘Agenten uit Suriname doen undercover onderzoek in Guyana in moordzaak Oemrawsingh’

PARAMARIBO, 17 jan – ‘Politieagenten uit Suriname doen undercover onderzoek in Guyana in verband met de moord op de Surinaamse rijsthandelaar Nitender Oemrawsingh. Ten minste vijf politieagenten zouden dinsdag vanuit Suriname Guyana zijn binnengekomen en gisteren weer zijn vertrokken. Dit zonder medeweten van de lokale politie’ meldt de Guyanese krant Kaieteur News vandaag op basis van betrouwbare bronnen.

Het bezoek van de vijf agenten werd aan de krant bevestigd door een zogenoemde ‘backtrack’-bron. Het hoofd van de B ‘Division in Guyana Paul Langevine vertelde aan Guyanese verslaggevers dat hij niet op de hoogte is van Surinaamse politieagenten die in Guyana zouden zijn. Hij voegde eraan toe dat ze geen contact hebben met de Surinaamse autoriteiten.

Hij verklaarde ook dat hij niet weet of de politie in Suriname contact heeft met Guyana’s landelijke Crime Chief Lyndon Alves. Het enige wat Langevine bevestigde was dat het lichaam van de zakenman gisteren aan familieleden werd overgedragen. Hij zweeg over de voortgang van het onderzoek.

Ondertussen is duidelijk dat Oemrawsingh niet op de plek waar hij gevonden is, is vermoord. Volgen het autopsie rapport had hij veel bloed verloren door een schotwond in het hoofd. Op de plek waar hij gevonden werd, is geen bloed aan getroffen. Het vermoeden bestaat dat hij in een boot is doodgeschoten en daarna op de oever is achtergelaten. Een getuige zou namelijk een boot in die omgeving en dat tijdstip hebben gezien. Een andere getuige zou een schot gehoord hebben, aldus Guyanese media.