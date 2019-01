Aangehouden oma (75) die drugs zou dealen in Suriname weer vrijgelaten

PARAMARIBO, 17 jan – Een 75-jarige oma, die afgelopen weekend in Suriname werd aangehouden wegens drugsbezit en verkoop van verdovende middelen, is weer vrij. De vrouw werd door vier jeugdigen, die crack cocaïne en marihuana verhandelden en daarvoor waren aangehouden, aangewezen als leverancier. De bejaarde Nankoemarie, N. ontkende echter iets af te weten van de drugs en is door het Openbaar Ministerie in vrijheid gesteld meldt Starnieuws.

Dit bevestigt raadsman Arjan Ramlakhan, die de oude vrouw bij de voorgeleiding heeft bijgestaan, tegen de nieuwssite. De advocaat zegt dat in de nabije omgeving van de vrouw de drugs werd gevonden. Het gaat om zeven kleine zip-lock pakjes van ongeveer zeven gram cocaïne.

De zaak riep veel verontwaardiging op binnen de Surinaamse gemeenschap, vooral gezien de leeftijd van de vrouw in combinatie met de verdenking van drugshandel.