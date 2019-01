Leerlinge die klasgenote in gezicht stak is weer vrij; ‘was zelfverdediging’

PARAMARIBO, 16 jan – De leerlinge die afgelopen week haar klasgenote in Suriname verwondde in het gezicht en daarvoor was aangehouden, is gisteren weer vrijgelaten. Volgens haar advocaat handelde het meisje uit zelfverdediging, dus is er sprake van noodweer. Onderstaand filmpje van het voorval ging heel social media rond, maar dat vertelt niet het hele verhaal.

Het gewonde slachtoffer had in eerste instantie namelijk zelf aan de rugtas van het meisje getrokken waardoor ze tegen shutters aankwam die kapot gingen. Het aangehouden meisje zou daar in een wurggreep zijn vastgehouden en kreeg vuistslagen toegediend door de klasgenote. Omdat ze in ademnood verkeerde pakte ze een stuk van de shutter en stak naar achter. Daarbij raakte ze haar belager onder haar rechteroog zegt de advocaat tegen de Surinaamse krant Times of Suriname.

Pas daarna kwamen zij in de klas terecht waar er gefilmd werd en werden ze uit elkaar gehaald. Het meis­je heeft inmiddels spijt be­tuigt. Zij had niet de in­ten­tie de an­de­re leer­ling te ver­won­den zegt haar advocaat tegen de krant.