Historisch feit binnen luchtvaart Suriname: eerste volledige ‘vrouwenvlucht’ SLM

PARAMARIBO, 16 jan – De direktie van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij is bijzonder trots op een historisch feit binnen de Surinaamse Luchtvaart. Vandaag woensdag 16 januari 2019 is voor de Staat Suriname een markante dag, de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij bereikt een mijlpaal. Op woensdag 16 januari 2019 vertrekt omstreeks 09:30 uur namelijk ‘The first ever All FemaleCrew’ binnen de Surinaamse luchtvaartgeschiedenis met de B737-700, “District of Saramacca”, vanuit de J.A.Pengel International Airport met als bestemming de Reina Beatrix international Airport, Aruba.

Binnen het vliegerscorps van de SLM was er in de achter ons liggende jaren slechts één vrouwlijke vlieger te bespeuren, Astrid Deira. Captain Deira heeft bij de SLM een indrukwekkende staat van dienst. Aan het pilotencorps van de SLM is bij de laatste lichting nog een vrouw toegevoegd: Sha’ira Zuiverloon. Zij is met haar 22 jaren is zij de jongste telg binnen dit corps.

Sha’ira heeft als rol model haar vader, José Zuiverloon (FOTO) die reeds jaren deel uit maaktvan de flight crew van de SLM. Een enthousiaste ‘Surinam Airways All Female Crew’ bestaande uit Captain, Astrid Deira met als First Officer Sha’ira Zuiverloon en cabine crew, Purser Jo-Ann Leysner en de Cabin Attendants Ifna Bernadin en Nancy Kasanngaloewar, zal voor de SLM deze historische vlucht uitvoeren.

Vermeldenswaard is dat de complete afhandeling en uitvoering (loadcontrol, loadsheet en flightplan) voor deze vlucht door vrouwen wordt bewerkstelligd. Deze operatie mag dan met terechte trots genoemd worden de allereerste ‘All Female Flight Operation’ in de Republiek Suriname, een bijzonder gebeuren binnen de Surinaamse luchtvaart historie en een aanmoediging voor de jeugd. ‘Girl power’ the slogan that encourages and celebrates women’s empowerment, independence, and confidence, komt middels deze SLM vluchtoperatie helemaal tot uiting.