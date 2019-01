Doksenvlees uit Suriname eindelijk ook verkrijgbaar op Trinidad

PARAMARIBO, 16 jan – Het is De Vliegende Eend B.V., handelend in Suriname onder de naam Doksenclub, gelukt om na 4 volle jaren knokken haar producten op Trinidad te krijgen. Dat maakte het bedrijf vandaag bekend in een persbericht.

“De 40ft Container is heden door de Douane in Trinidad en door de veterinaire dienst aldaar vrijgegeven en staan nu bij mijn agent in Trinidad t.w. Dockside Food Comp. Vanaf a.s. maandag zullen onze producten ook in de schappen liggen van de diverse supermarkten in Trinidad” aldus de trotse eigenaar van het bedrijf.

Het waren 4 volle jaren knokken met diverse inspecties van Trinidad, CAHFSA met inspecteurs vanuit Jamaica, Guyana, Barbados en St. Vincent & Grenadines alsmede de diverse ISO 22.000 audits, maar het doorzetten wordt nu beloond. Ook de Media alsmede de diverse Ministers (HI&T, LVV en BUZA) hebben geknokt om ervoor te zorgen dat ook Suriname vlees kan exporteren.