PARAMARIBO, 16 jan – Dit zijn ze dan: de dames van de ‘Surinam Airways All Female Crew’ die vandaag voor de SLM een historische vlucht door alleen vrouwen uitvoeren. De crew bestaat uit Captain, Astrid Deira met als First Officer Sha’ira Zuiverloon en cabine crew, Purser Jo-Ann Leysner en de Cabin Attendants Ifna Bernadin en Nancy Kasanngaloewar.

Vermeldenswaard is dat de complete afhandeling en uitvoering (loadcontrol, loadsheet en flightplan) voor deze vlucht door vrouwen wordt bewerkstelligd. Deze operatie mag dan met terechte trots genoemd worden de allereerste ‘All Female Flight Operation’ in de Republiek Suriname, een bijzonder gebeuren binnen de Surinaamse luchtvaart historie en een aanmoediging voor de jeugd.

‘Girl power’ the slogan that encourages and celebrates women’s empowerment, independence, and confidence, komt middels deze SLM vluchtoperatie helemaal tot uiting.