BEP start bouw nieuw partijcentrum in Suriname

PARAMARIBO, 16 jan – De partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) zet een nieuw en groter partijcentrum neer op Ephraimzegen. Partijvoorzitter Ronny Asabina en ondervoorzitter Edgar Dikan (minister Regionale Ontwikkeling) hebben vrijdag het startsein gegeven met een ‘groundbreaking ceremonie’. Daaraan voorafgaand heeft Asabina samen met partijtoppers en anderen het naambord onthuld en boompjes op het terrein geplant.

Asabina spreekt van historisch moment voor BEP. “Als partij hebben we eindelijk een eigen centrum, iets waarnaar de BEP altijd heeft gestreefd. Eindelijk gaat onze wens in vervulling. De droom die hier werkelijkheid wordt was er sinds de tijd van voorzitter Caprino Alendy, nu erevoorzitter. Ook tijdens de periode van Celsius Waterberg waren er plannen. Maar het is dit bestuur gelukt om er echt aan te beginnen.” Alendy was eregast bij de ‘groundbreaking ceremonie’. De partij heeft bewust ervoor gekozen het centrum in een volksbuurt op te zetten, omdat de partij zich heel sterk maakt voor mensen te lijden hebben onder sociale en maatschappelijke achterstanden. Veel mensen uit volksbuurten, ook in de omgeving van Ephraimzegen, dragen de BEP een warm hart toe. De BEP pleit voor een eerlijke verdeling van de rijkdommen van het land en gelijke kansen voor eenieder.

Het nieuwcentrum zal bestaan uit een kantoorgebouwcomplex dat heeft gestaan op Kaaimangrasi (Commewijne) op een werkplant van Suralco/Alcoa en Billiton. Het hoofdgebouw en andere vleugels worden opgezet op een eigendomsterrein van de partij groot 1 hectare. Het ontwerp heeft een oppervlakte van circa 570 m2. Het centrum zal behalve als politiek huis ook multifunctioneel zijn en ten dienste staan van de gemeenschap. Er komen sport- en recreatieactiviteiten voor de omgeving. De partij heeft de afgelopen jaren haar activiteiten ontplooid vanuit het centrum op de hoek van de Nieuw Weergevonden- en de Indira Gandhiweg, wellicht een strategische locatie, maar nog altijd geen eigendom van de BEP.

Het streven is om de campagne op weg naar de verkiezingen van mei 2020 vanuit het nieuw centrum te laten plaatsvinden. Ondervoorzitter Dikan tevens minister van Regionale Ontwikkeling zegt dat de BEP mede dankzij het groeiende vertrouwen in de gemeenschap veel progressie maakt. Hij wijst erop dat de partij allang niet meer behoort tot de categorie van kleine partijen. Hij en Asabina hebben de BEP-familie opgeroepen om samen hard te werken zodat de groei in aantal leden zich ook vertaald in meer parlementszetels.