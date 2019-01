Telegraaf: ‘Geen 2.344 kilo maar 4.850 kilo cocaïne in rijstcontainers Suriname’

AMSTERDAM, 15 jan – Opmerkelijk bericht vanmorgen in de Nederlandse krant De Telegraaf naar aanleiding van de liquidatie van Nitinder Oemrawsingh gisteren in Suriname. De krant beweert namelijk dat er 4.850 kilo cocaïne zat in de containers, maar dat er slechts 2.344,5 kilo is aangegeven. De krant zegt deze berichtgeving te baseren op bronnen in de haven van Paramaribo, die de krant regelmatig tippen over drugsvangsten.

Zaterdag maakte de politie in Suriname bekend dat na onderzoek is gebleken dat van de acht verdachte containers, slechts één drugs bevatte en wel 94 zakken met een totaal gewicht van 2.344,50 kilo cocaïne. Het is dus zeer opmerkelijk dat De Telegraaf vanmorgen tussen de regels door met deze informatie komt:

In deze zaak zijn er tot nu toe geen aanhoudingen gepleegd. Vier personen zijn wel verhoord en heengezonden. De doodgeschoten Oemrawsingh zou zich vandaag melden bij de politie in Suriname.