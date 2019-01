Suriname op de Vakantiebeurs: Purity Tours & Services

UTRECHT, 15 jan – Suriname is veel veiliger dan Amsterdam, denkt Henri Tdlohreg van Purity Tours & Services. Toch heeft hij veiligheid en een goede verzekering hoog in het vaandel voor de toerist die naar Suriname wil. De touroperator is niet zo te spreken op de kritiek op de manier waarom in Suriname met de natuur wordt omgesprongen.

Over de goudkoorts en de houtroof zegt Tdlohreg met stemverheffing “waarom is het roof?”. Suriname hoeft volgens hem niet de beschermheer te zijn va de wereld waar het bos zo goed als verdwenen is. “Ons bos is van Suriname en we gebruiken het heel goed”.

In deze aflevering van de Radio- en Televisie-special over toerisme, praat verslaggever Sam Jones op de Vakantiebeurs in Utrecht met Henri Tdlohreg: