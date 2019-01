Directeur LVV Suriname per direct op non-actief vanwege zijn toestemming aan Chinese hektrawlers

PARAMARIBO, 15 jan – De man die toestemming gaf aan ROS National Fisheries, om met grote Chinese hektrawlers in Surinaamse wateren te komen vissen, is per direct ontheven uit zijn functie. Djoemadie Kasanmoesdiran (FOTO) is vanaf vandaag geen (waarnemend) directeur van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) meer.

De schriftelijke toestemming aan ROS National Fisheries werd al op 13 juli 2017 door Kasanmoesdiran gegeven. Zes van deze zogenoemde fabrieksschepen kwamen onalngs aan in Suriname, maar na inspectie van LVV blijken ze toch niet te voldoen aan de huidige voorwaarden. Dit viel niet in goede aarde bij de bestaande visserijsector in Suriname.

Foto (c) Starnieuws Suriname – een van de trawlers varend met zowel een Chinese als Surinaamse vlag.

Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd had de sector een ultimatum aan LVV gesteld, om de toestemming in te trekken en ervoor te zorgen dat de Chinese hektrawlers zo snel mogelijk uit de Surinaamse visgronden en economische zone verdwijnen. Ook willen de vissersorganisaties geïnformeerd worden over het aantal verstrekte vergunningen of toestemmingsbriefjes en andere aspecten van het visserijbeleid, meldt de krant.