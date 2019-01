Initiatiefneemster openbare switi watra Elly Purperhart (86) overleden

PARAMARIBO, 14 jan – De vrouw die maar liefst 21 keer de traditionele openbare switi watra op het Onafhankelijkheidsplein in Suriname heeft gehouden is niet meer. Mevrouw Elly Purperhart is zondag op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Iwan Wijngaarde van Feydrasi fu Afrikan Srananman bevestigd.



Purperhart heeft een grote bijdrage geleverd aan de bewustwording van Afro-Surinamers over hun afkomst, hun cultuur en over hun religie, de Winti. In haar lange loopbaan heeft zij veel nood opgeheven bij mensen en zij heeft historisch beladen plekken in Paramaribo spiritueel gereinigd. In 2015 verscheen een boek over haar: ‘Duman, Leven en werk van winti duman Elly Purperhart’, geschreven door Chandra van Binnendijk.

Purperhart droeg de jaarlijkse ‘Swit Watra Wasi’ op het Onafhankelijkheidsplein op 31 december 2014 over aan de Feydrasi fu Afrikan Srananman, die deze traditie voortzette.

Elly Purperhart verzorgt de wasi.