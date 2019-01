‘In Suriname overleden 16-jarige bromfietser was aan het racen’

PARAMARIBO, 14 jan – De 16-jarige jongen die zaterdagavond op slag dood was na een verkeersongeval, was aan het racen. Dat beweert de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag. Volgens het dagblad zouden hij en zijn twee­ling­broer op twee brom­fiet­sen aan het ra­cen zijn over de Mopen­ti­bo­weg.

Een van de broers haal­de op een ge­ge­ven mo­ment een voor­rij­der in, waar­na het la­te­re slacht­offer hem volg­de. Op dat mo­ment kwam er echter een te­gen­lig­gende auto aan. De krant schrijft dat de 16-jarige ver­moe­de­lijk van zijn brom­fiets viel en op de rij­helft van zijn te­gen­ligger kwam en daar door de auto werd aangereden.

De jongen zou zijn over­re­den, want delen van zijn ge­zicht en her­se­nen la­gen op de weg aldus Times of Suriname. De au­to­be­stuur­der ging na de aan­rij­ding uit schrik weg van de plaats, maar liet zijn au­to daar ach­ter. Kort daar­na kwam hij sa­men met de po­li­tie ter plaat­se. De automobilist ver­keer­de niet on­der in­vloed van al­co­hol, is in het be­zit van een geldig rijbewijs en wordt niet gezien als de schuldige zegt de politie.