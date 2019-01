‘Als Oedit fit genoeg is om te reizen keert hij terug naar Suriname’

PARAMARIBO, 14 jan – De kantonrechter in Suriname houdt vandaag een schouw op het rijstareaal waar op 13 maart 2018 een drugsvliegtuig met 488 kilo cocaïne aan boord werd onderschept. Deze bezichtiging op de plaats van het delict vindt plaats in Saramacca op eigendom van ondernemer Radj Oedit.



Oedit was in maart, enkele dagen na de onderschepping, naar Nederland vertrokken. Volgens sommigen gevlucht, maar naar eigen zeggen voor een medische ingreep. Suriname ziet hem als drugsverdachte in deze zaak en wil hem zo snel mogelijk weer in het land hebben. Hiertoe is in juni een uitleveringsverzoek door Suriname aan Nederland gedaan. Daar werd hij in oktober aangehouden door de Nederlandse politie.

Maar Oedit vecht zijn uitlevering aan, omdat hij momenteel herstelt van een chirurgische ingreep die hij in Nederland heeft ondergaan schrijft De Ware Tijd. “Hij is momenteel aan het revalideren. Zodra Oedit fit genoeg is om te reizen keert hij terug naar Suriname” zegt Irvin Kanhai, de Surinaamse advocaat van de verdachte.