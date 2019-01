Vereniging Ons Suriname (Veronsur) bestaat 100 jaar

AMSTERDAM, 13 jan – Op 18 januari 2019 bestaat Vereniging Ons Suriname (Veronsur) 100 jaar. De vereniging komt voort uit ‘de Bond van Surinamers’ die in januari 1919 werd opgericht. Het doel van de bond was alle Surinamers in Nederland te verenigen.

Andere doelstellingen van de bond waren het verspreiden van de kennis over Suriname en het behartigen van het Surinaams belang. In 1948 bundelde de Bond van Surinamers de krachten met de Bond van Surinaamse Arbeiders en was de Vereniging Ons Suriname een feit.

Enkele bekende Surinamers die lid zijn (geweest) van de vereniging zijn Eddy Bruma, Frank Essed, André Haakmat, Lou Lichtveld (Albert Helman), Henry Neijhorst, Jules Sedney, Henk Chin A Sen en Eugenius Theodorus Waaldijk.

De vereniging uit Amsterdam maakt zich op voor het eeuwfeest, dat volgende week zaterdag in aanwezigheid van burgemeester Femke Halsema wordt gevierd. Een andere activiteit in het kader van dit jubileum, is het Onze Tori festival op zaterdag 19 januari. En in de zomer komt er ook nog een grote tentoonstelling over de geschiedenis van Veronsur.