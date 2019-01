Factcheck: sprak pater Toon de waarheid?

PARAMARIBO, 13 jan – [COLUMN] – President Bouterse heeft op zijn persconferentie, die voor veel onrust zorgde in de samenleving, pater Toon ter Dorsthorst beschuldigd van het vertellen van leugens. Pater Toon had op de 8 december herdenkingsdienst in de Alfonsiuskerk verklaard dat het Nationaal Leger onder leiding van bevelhebber Bouterse in 1987, buiten de wettig gekozen regering om, illegale gewapende groepen had georganiseerd en ondersteund (Starnieuws 9 december 2018): ‘Ja, u hoort het goed: het Nationaal Leger van de Republiek Suriname, dat tot taak heeft de soevereiniteit en nationale integriteit van de Republiek Suriname te verdedigen, werkte samen en ondersteunde illegale groeperingen, die grote gebieden van Suriname bezet hielden.’

Valselijk beschuldigd

In het boek ‘De getuigenis van president Desi Bouterse’ (2017) citeert Sandew Hira de directeur Nationale Veiligheid van president Bouterse, Melvin Linscheer, over de kwestie van illegaal gewapende groepen in 1987 alsvolgt: ‘Je had nu de onmogelijke situatie dat het leger was verboden om op te treden tegen JC (Junglecommando, TP)..Toen hebben we vanuit de inlichtingendiensten en het leger besloten om zonder toestemming van de regering de dorpen te bewapenen en te trainen. Zo ontstonden verschillende groepen zoals Tucajanas, Angrula (Angula, TP), Kofimakka en Mandela.’ Linscheer was in die tijd Commandant Zuidelijke Troepen, hij kon het weten. Bovendien legde hij deze verklaring af in aanwezigheid van Bouterse. Conclusie: pater Toon sprak op 8 december in de Alfonsiuskerk de waarheid! De president, tegen wie een strafeis loopt van 20 jaar vanwege de decembermoorden, heeft hem niet alleen valselijk beschuldigd van liegen. Hij pleegde karaktermoord door op crypto-lasterlijke wijze, zonder ook maar een poging tot feitelijke onderbouwing, te insinueren dat de pater ‘jongetjes’ zou misbruiken. Valse beschuldigingen, karaktermoord en laster, het refrein van kwader trouw.





Uitlokking moord

Ik heb aan de gerenommeerde strafpleiter mr. Gerard Spong de vraag voorgelegd of en op welke wijze de oprichting van illegale gewapende groepen door Bouterse, Linscheer c.s. een strafrechtelijke vergrijp behelsde. Hij zei dat er sprake was van ‘uitlokking tot moord.’ Het is niet bij uitlokking gebleven. Pater Toon gaf in zijn rede tijdens de 8 decemberherdenkingsdienst een voorbeeld, waarbij op Washabo het leger en de Tucajana samen opereerden: ‘ Dit bleek zonder meer uit de operatie waarbij de dissidente Tukajana’s Piko en gezellen naar Washabo werden teruggebracht en daarna op beestachtige wijze met motorkettingzagen werden vermoord.’

Feiten zijn welsprekender dan woorden.

Theo Para

