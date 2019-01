PARAMARIBO, 13 jan – Opnieuw triest nieuws vanuit Wanica. Een bromfietser was zaterdagavond op slag dood na een aanrijding met een auto. Het trieste ongeval vond plaats aan de Mopentiboweg in Suriname. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De bromfietser is de tweede verkeersdode van het jaar 2019. Later meer.

