VIDEO: Torarica uit Suriname op de Vakantiebeurs in Utrecht

UTRECHT, 12 jan – Groene airco’s en zonnepanelen hebben ze nog niet bij Torarica, maar het hotel in Paramaribo, wil in dit jaar in ieder geval werken aan hun ‘green standards’. Dat zegt Dave Boucke, algemeen directeur van Torarica, op de Vakantiebeurs die tot zondag in Utrecht gehouden wordt.

Meer dan 20 toeristische bedrijven en organisaties die gericht zijn op Suriname en de Cariben zijn op de beurs aanwezig. De eerste dag was een vakdag voor reisprofessionals. Van 10 t/m zondag 13 januari a.s. is de beurs open voor het grote publiek.

In een Radio- en Telvisie-serie nam Sam Jones een kijkje bij verschillende stands die zich richten op Suriname. Vandaag hotel Torarica: